В Украине за сутки 3094 новых случаев COVID-19

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В сутки, 13 февраля, в Украине обнаружили 3094 новых случаев коронавируса COVID-19 заболели 183 ребенка и 72 медработника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1917 человек;
  • летальних случаев – 45;
  • одужало – 2002 человека;
  • дийснено тестирований за сутки – 19 211 (в том числе методом ПЦР – 15576, методом ИФА – 3635).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1271143 лица;
  • выздоровели – 1114301;
  • летальных исходов – 24 330;
  • проведения ПЦР-тестов – 6540785.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • м. Киев – 82 случая;
  • Винницкая область – 125 случаев;
  • Волынская область – 78 случаев;
  • Днепропетровская область – 212 случаев;
  • Донецкая область – 126 случаев;
  • Житомирская область – 220 случаев;
  • Закарпатская область – 207 случаев;
  • Запорожская область – 34 случая;
  • Ивано-Франковская область – 483 случая;
  • Киевская область – 184 случая;
  • Кировоградская область – 11 случаев;
  • Луганская область – 22 случая;
  • Львовская область – 164 случая;
  • Николаевская область – 121 случай;
  • Одесская область – 71 случай;
  • Полтавская область – 34 случая;
  • Ровенская область – 33 случая;
  • Сумская область – 87 случаев;
  • Тернопольская область – 126 случаев;
  • Харьковская область – 93 случая;
  • Херсонская область – 37 случаев;
  • Хмельницкая область – 121 случай;
  • Черкасская область – 80 случаев;
  • Черновицкая область – 272 случая;
  • Черниговская область – 71 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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