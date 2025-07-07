Нацбанк перевірятиме банки, які допомагають ФОП ухилятися від сплати податків

Банки на вимогу НБУ відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу

Нацбанк налаштований запобігати участі фінансових установ у незаконних схемах тіньового бізнесу із застосуванням механізмів «дроблення бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«Національний банк перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Під час перевірок ми, на жаль, виявляємо факти свідомого або несвідомого залучення банків до забезпечення здійснення фінансових операцій, що пов’язані з «дробленням бізнесу» із застосуванням ФОП», – зазначив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час зустрічі з представниками бізнесу.

Представник регулятора нагадав про надані банкам рекомендації щодо виявлення механізмів «дроблення бізнесу», що можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням бізнесменів. Зокрема, це спільні адреси місцезнаходження або ведення бізнесу чи характер транзакцій між групою ФОП та компанією.

У разі встановлення підозрілої діяльності чи операцій клієнтів з ознаками можливого «дроблення бізнесу» з метою ухилення від сплати податків, банки повинні повідомляти про це Державну службу фінансового моніторингу та прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з такими клієнтами.

Якщо у банку виявлять порушення під час обслуговування ФОП, до нього застосовуються заходи впливу, а інформація передається до правоохоронних органів. Однак, як зазначив Дмитро Олійник, усі банки системно долучилися до протидії подібним схемам, відмовляючи таким ФОП в обслуговуванні та повідомляючи про підозрілу діяльність.