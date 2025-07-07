Нацбанк перевірятиме банки, які допомагають ФОП ухилятися від сплати податків
Банки на вимогу НБУ відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу
Нацбанк налаштований запобігати участі фінансових установ у незаконних схемах тіньового бізнесу із застосуванням механізмів «дроблення бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.
Представник регулятора нагадав про надані банкам рекомендації щодо виявлення механізмів «дроблення бізнесу», що можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням бізнесменів. Зокрема, це спільні адреси місцезнаходження або ведення бізнесу чи характер транзакцій між групою ФОП та компанією.
Якщо у банку виявлять порушення під час обслуговування ФОП, до нього застосовуються заходи впливу, а інформація передається до правоохоронних органів. Однак, як зазначив Дмитро Олійник, усі банки системно долучилися до протидії подібним схемам, відмовляючи таким ФОП в обслуговуванні та повідомляючи про підозрілу діяльність.Tweet