12 років ув’язнення отримала донеччанка, яка передавала окупантам інформацію про розташування ЗСУ

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури заочно засуджено мешканку Донецької області, яка поширювала інформацію про розміщення Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Їй призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

У суді прокурор довів, що громадянка України за допомогою соціальної інтернет-мережі «Вконтакте» протягом 2022-2023 років добровільно передавала заступнику начальника «народної міліції днр» та прессекретарю «народної міліції днр» інформацію про місця розташування ЗСУ на території м. Слов’янськ Донецької області із точним позначенням координат.

Це надало потенційну можливість незаконним збройним формуванням так званої «днр» і збройним силам рф нанести удари засобами вогневого ураження по вказаним місцям дислокації.

Інформацію фігурантка надавала ворогу з мотивів несприйняття діючої української влади, підтримки і допомоги «днр», з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності і недоторканості України та знищення військовослужбовців і військової техніки Сил безпеки й оборони України, які знаходилися на території Донецької області.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилось слідчими УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 114-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури