13 років за ґратами проведе колаборант з Куп’янська, який хотів вивезти до Росії 700 тонн зерна

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором на час окупації частини території Харківщини.

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, колишній головний інженер місцевого комбінату хлібопродуктів. Після тимчасового захоплення міста він перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної «поліції».

Згодом місцеві гауляйтери запропонували йому очолити хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна з території регіону до росії.

Перебуваючи на «посаді», він передав до рф декілька «пробних» партій і підготував до відправки в рф майже 700 тонн української пшениці.

Однак, вивезти зерно він не встиг – після звільнення Харківщини співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і затримали його під час стабілізаційних заходів.

За матеріалами української спецслужби суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Колаборанту призначено 13 років тюрми.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України