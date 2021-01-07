16-річного зловмисника затримали за зґвалтування мешканки Первомайська

7 січня до Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась 35-річна місцева мешканка з повідомленням про те, що її зґвалтували.

Зі слів заявниці правоохоронцям стало відомо, що ввечері вона відпочивала в розважальному закладі, де познайомилася з хлопцями. Після спільного вживання алкогольних напоїв парубки запропонували піти до знайомого додому та продовжити застілля там. Перебуваючи в помешканні, жінка заснула і один із знайомих зґвалтував потерпілу. Прокинувшись заявниця зрозуміла, що сталося і звернулася по допомогу до поліції.

Оперативники Первомайського відділу поліції встановили та доставили до відділку 16-річного хлопця, де слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі поліцейські призначили проведення необхідних експертиз.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України «Зґвалтування», санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Найближчим часом зловмисникові буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області