₴215 тис. за оренду ділянки — на Прикарпатті на хабарі викрили директора облавтодору

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрито та затримано директора облавтодору за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, директор державного підприємства «Івано-Франківський облавтодор» вимагав від підприємця 215 000 грн за передачу в оренду земельної ділянки, яка перебувала на балансі підприємства. За ці кошти посадовець гарантував сприяти передачі землі під автомобільну стоянку.

Під час одержання частини неправомірної вигоди – 100 000 грн чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Викриття протиправної діяльності прокурори проводили спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР НП України та слідчими ГУ НП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора