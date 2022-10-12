26-річний одесит понесе кримінальну відповідальність за погрозу вбивством співмістянину

50-річний мешканець багатоквартирного будинку, що на вулиці Кривобалківській, побачив у дворі підозрілого чужинця й поцікався у нього метою візиту. На що той дістав пневматичний пістолет, направив його в бік чоловіка та сказав, що пристрелить його.

Оцінивши висловлювання незнайомця як реальну загрозу життю, потерпілий одразу зателефонував до поліції. Того ж вечора правоохоронці затримали зловмисника і вилучили в нього зброю.

«Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років», – зазначив начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Сергій Харламбов.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1