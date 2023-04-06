₴3,2 млн. збитків на закупівлі котельні – судитимуть керівника столичного КП

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування щодо виконувача обов’язків директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», який підозрюється в привласненні грошових коштів та службовому підробленні, внаслідок яких столичній громаді завдано збитків на 3, 2 млн. гривень (ч. 5 ст.191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» та приватною фірмою був укладений договір про виконання будівельних робіт з реконструкції систем теплопостачання з встановленням газової котельної установки з перепідключенням до неї споживачів житлового будинку та двох гуртожитків на території району.

При цьому вартість поставленого фірмою обладнання майже вдвічі перевищувала середньо ринкову.

Проведеною в ході слідства експертизою встановлено, що збитки територіальної громади міста Києва складають понад 3,2 млн грн.

Санкція найбільш тяжкого інкримінованого злочину передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура