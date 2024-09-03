36-річного жителя Білгорода-Дністровського судитимуть за пропозицію хабаря прикордоннику

Фігурант запропонував 3000 доларів за організацію безперешкодного перетину ним кордону. Правопорушнику слідчі висунули обвинувачення. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Інспектор прикордонної служби повідомив своєму керівництву про те, що отримав пропозицію неправомірної вигоди в розмірі трьох тисяч доларів від чоловіка призовного віку взамін на надання йому можливості безперешкодно перетнути кордон України з Республікою Молдовою поза межами офіційного пункту пропуску. Про це охоронці кордону сповістили правоохоронні органи.

Були організовані спільні заходи для документування протиправних дій фігуранта та його затримання.

Зловмисника затримали безпосередньо після передачі прикордоннику грошей, які слідчі вилучили в якості речових доказів.

«Зібравши достатньо доказів, ми висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади та службового становища. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до чотирьох років позбавленням волі», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Заходи поліцейські проводили спільно зі співробітниками Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України по Білгород-Дністровському прикордонному загону та Управління Служби безпеки України в Одеській області, під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини