5 років за ґратами проведе колаборантка з окупаційної адміністрації району Миколаївщини

За матеріалами Служби безпеки України реальний термін ув’язнення отримала колаборантка, яка співпрацювала з агресором під час окупації частини Миколаївщини.

Встановлено, що під час окупації м. Снігурівка колаборантка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Обіймаючи «посаду», вона сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону.

Ворожа поплічниця активно залучала мешканців міста до злочинної діяльності: проводила співбесіди та пропагувала уявне покращення життя та підтримку з боку рф.

Після деокупації району намагалася втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України. Однак уникнути правосуддя зловмисниці не вдалось, її затримали контррозвідники СБУ.

Завдяки беззаперечним доказам української спецслужби зловмисницю визнано винною за ч.5 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд призначив їй 5 років тюрми, враховуючи її співпрацю зі слідством. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Розслідування проводили співробітники СБУ Миколаївської області за координації Департаменту контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Миколаївській області