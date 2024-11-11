51-річний житель Одеського району зарізав сусіда

Під час застілля зловмисник спричинив потерпілому смертельне ножове поранення, за що на 15 років може потрапити за грати.

Подія сталася декілька днів тому в квартирі 63-річного жителя міста Чорноморськ. Про неї у поліцію сповістила місцева жителька, яку поросив викликати швидку сусід.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, що прибула на місце події, виявила у квартирі лежаче на підлозі з ножовим пораненням грудної клітки тіло 63-річного господаря. Медики констатували смерть чоловіка, а поліцейські вилучили з місця події ніж та інші речові докази, які скерували на експертизу.

Слідчі встановили, що напередодні 51-річний фігурант прийшов до свого 63-річного сусіда та вони разом вживали алкогольні напої.

Під час застілля чоловіки посварилися і в ході конфлікту молодший схопив кухонний ніж, вдарив ним старшого у груди і пішов до сусідки. Сповістивши жінку, що сусіду в якого він гостював стало зле і йому треба викликати швидку, зловмисник попрямував додому.

Там його і розшукали поліцейські. Своєї причетності до скоєного він не заперечував.

За висновком судово-медичної експертизи, проведеної в рамках розпочатого слідчими кримінального провадження, причиною смерті чоловіка стало колото-різане поранення грудної клітки з пошкодженням судин грудей та шиї.

«На підставі зібраних доказів ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури», – зазначив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 підполковник поліції Андрій Коротченко.

Одеське районне управління поліції № 2