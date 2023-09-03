77 тисяч за неіснуючий автомобіль: поліцейські встановлюють причетного до шахрайства

До відділу поліції №1 Житомирського райуправління звернувся 49-річний житель Черняхівської громади із заявою про ошуканство.

Як з’ясувалося, чоловік хотів придбати автомобіль. На одному з сайтів знайшов оголошення. Зв’язався з продавцем, який запевнив, що доставить йому транспортний засіб, однак після сплати майже повної вартості. Заявник перерахував на банківську картку незнайомця 77 тисяч гривень. Однак обіцяного авто так і не отримав і гроші йому ніхто не повернув.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці радять громадянам бути обережними та не переказувати наперед гроші за будь-який товар, користуйтеся післяплатою. Купуйте на сайтах, які мають позитивну репутацію та реальні відгуки користувачів. Будьте розсудливими.

Відділ комунікації поліції Житомирської області