Жителька Тернопільщини віддала аферистові майже 30 тисяч за «працевлаштування за кордоном»

Жителька Чортківського району хотіла працевлаштуватися за кордоном. Натомість вона натрапила на афериста, який збагатився за її рахунок.

Потерпіла розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про можливість оформлення документів про працевлаштування. Написавши «роботодавцю», останній пообіцяв великий заробіток та можливість виїзду. Аферист оцінив свої послуги в 28700 гривень, які краянка без роздумів переказала на рахунок пройдисвіта. Однак згодом зрозуміла, що її ошукали, коли аферист вимкнув мобільний телефон.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 190 «шахрайство» Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до протиправної діяльності.

Правоохоронці наголошують, що є конкретний перелік осіб, які під час дії воєнного стану можуть покидати територію України. Окрім цього аби вберегти себе від збитків та не стати жертвою шахраїв, слід пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати в іноземній валюті. При цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи. Натомість пропонується робота вдома. Все закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області