Антисеміт Путін: «Західні куратори» навмисно поставили єврея на чолі України
Російський недодиктатор Путін заявив, що “західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея”, аби “прикрити антилюдську сутність” України.
Про це воно ляпнуло у коментарі журналісту пропагандистського телеканалу ВГТРК, передає “Медуза”.
“Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні”.
- У червні Путін заявив, нібито з посиланням на своїх “друзів-євреїв”, що Зеленський “не єврей, а ганьба єврейського народу”.
- Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору, що пишається президентом Зеленським.
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