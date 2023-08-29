Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження стосовно покидька, який принижував військових
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Полтави виявили кілька відео, на яких місцевий чоловік словесно ображає та принижує українських військових, які в однострої виконували свої обов’язки в обласному центрі.
Наразі особа правопорушника встановлена.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрите кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації поліції Полтавської областіTweet