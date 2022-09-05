Бухгалтерку Конституційного суду будуть судити поки його ексголова Тупицький у розшуку

Голосіївський районний суд Києва продовжуватиме розгляд справи щодо головного бухгалтера Конституційного Суду України Наталії Осницької в загальному порядку.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 22 серпня, якою зупинено провадження щодо ексголови КСУ Олександра Тупицького і оголошено його у розшук.

За версією обвинувачення, ексголова Конституційного суду за попередньою змовою з головним бухгалтером Наталією Осницькою втрутилися в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів.

Справа надійшла до суду ще в листопаді 2021-го, але підготовче засідання так і не вдалося провести.

З квітня 2022-го Тупицький на судові виклики не з’являється. У березні 2022 з родиною він залишив територію України та постійно проживає у місті Відень (Австрія). Офіційні дані про те, що обвинувачений перетинав державний кордон — відсутні. Обставини перетину Тупицьким державного кордону розслідуються у іншому кримінальному провадженні.

На 22 серпня Тупицький подав клопотання про участь у судовому засіданні по відеоконференції за допомогою власних засобів. У клопотанні зазначив, що 17 березня 2022 залишив територію України через збройну агресією Російської федерації. Наразі разом із родиною проживає у столиці Республіки Австрія як особа, яка отримала тимчасовий захист від війни. Посилався на те, що допомагає дружині у вихованні трьох малолітніх дітей, один з яких є новонародженим. Вважає, що у разі повернення на територію України, враховуючи ракетні обстріли, існує реальна небезпека його життю та здоров’ю, тому просив визнати причини неявки з поважних причин.

Втім, суд визнав неявку Тупицького неповажною. У клопотанні про відеоконференцію також відмовлено. Суд вважає, що проживання разом із родиною закордоном та введений на території України військовий стан, не є такими, що об’єктивно унеможливлюють появу Тупицького в засіданні. На думку суду, ці обставини не є винятковими, щоб проводити судове засідання в режимі відеоконференції із обвинуваченим за допомогою його власних засобів.

Ще 27 травня ухвалою Подільського районного суду Києва Тупицького оголосили в міжнародний розшук в іншій кримінальній справі, де він також є обвинуваченим.

Беруться до уваги конкретні обставини як цієї справи, так і наявність іншого нерозглянутого кримінального провадження, припинення повноважень Тупицького як судді Конституційного Суду (15 травня 2022 року — ред.), постійне проживання на території іншої держави тощо.

Голосіївський суд Києва ухалив заочно обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також оголосити його в міжнародний розшук у даному кримінальному провадженні.

Справа щодо Тупицького зупиняється. Щодо головної бухгалтерки КСУ Наталії Осницької слухання продовжиться у загальному порядку. Найближче засідання там планується 22 вересня.