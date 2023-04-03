Бунт у виправній колонії: до суду скеровано обвинувальний акт відносно 8 засуджених

За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень серед засуджених, що відбували покарання у ДУ «Полицька виправна колонія (№76)» (ч. 1 ст. 294 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну, до Полицької колонії евакуювали засуджених із Запорізької області. Частина з них, не погоджуючись із правилами утримання в закладі, вирішили вчинити бунт в установі, аби запровадити свої «злодійські» традиції та поняття.

Так, один із в’язнів залучив як безпосередніх виконавців ще сімох засуджених, які, відповідно до обумовленого плану, брали активну участь у вчиненні масових заворушень. Метою бунту було перешкоджання працівникам адміністрації виправної колонії виконанню службових обов’язків, а також знищення майна закладу, вчинення погромів та підпалів.

В ніч на 25 липня 2022 року, реалізуючи свій злочинний умисел, обвинувачені виривали решітки, вибивали двері та вікна приміщень установи, кидали каміння та частини шиферу з дахів житлових відділень в інших засуджених та працівників установи, закликаючи здійснювати погроми та підпали.

За вказані дії одному засудженому інкримінують організацію масових заворушень, що супроводжувались погромами, підпалами та знищенням майна, а сімом його спільникам – активну участь у масових заворушеннях.

Після інциденту усіх причетних переведено до інших установ виконання покарань.

Досудове розслідування проводили слідчі ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Володимирецького районного суду.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури