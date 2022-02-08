Чернігівські поліцейські затримали підозрюваного у серії шахрайств за схемою «ваш родич у біді»

Поліцейські Чернігівського райуправління затримали зловмисника, який діяв за шахрайською схемою «ваш родич у біді» та ошукав чотирьох чернігівців.

7 лютого до поліції звернулася 59-річна мешканка Чернігова з повідомленням, що на її стаціонарний телефон зателефонував незнайомець і представився медичним працівником. Потерпілу ошелешили звісткою про те, що її син потрапив у ДТП і зараз нібито терміново потребує коштів на лікування. Жінка віддала невідомому чоловіку 22 тисячі гривень, 400 доларів США та 750 євро.

Співробітники кримінальної поліції Чернігова із залученням оперативних можливостей інших служб встановили особу причетного до шахрайства – ним виявився 52-річний раніше судимий мешканець Луганщини.

Поліцейські задокументували його причетність ще до трьох шахрайств. Всі злочини були скоєні в Чернігові наприкінці січня-на початку лютого цього року за однаковою схемою: невідомий чоловік телефонував чернігівцям та представлявся лікарем. Після цього повідомляв потерпілим, що їхній син/зять/внук потрапив у ДТП. «Для порятунку» налякані родичі віддавали незнайомцю всі свої заощадження.

Поліція затримала зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція застерігає громадян від «телефонних» шахраїв та наполегливо рекомендує мешканцям Чернігівщини скласти чіткий план дій, що вбереже від поширеної шахрайської схеми.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області