У Львові 18-річний рекетир зі зброєю вимагав гроші від неповнолітніх

У Львові патрульні затримали 18-річного хлопця, який займався «рекетом» серед старшокласників: погрожуючи зброєю вимагав у двох учнів платити йому щотижня 500 гривень.

Так, учора, 21 грудня, близько 15:00 патрульні отримали виклик на вулицю Степана Бандери, де, за словами очевидця, відбувалася гучна сварка між молодими людьми.

На місці виклику правоохоронці застали всіх учасників конфлікту. Виявилося, що 18-річний хлопець, одягнувши на обличчя балаклаву, з пістолетом у руках почав залякувати двох учнів віком 16 та 17 років, яких дочекався після закінчення уроків.

Як розповіли патрульним очевидець сварки і самі школярі, «рекетир» приставляв пістолет до тіла учнів, ударив одного із хлопців в обличчя. Таким чином, вимагав від них щотижневу данину у 500 гривень та певну інформацію.

Під час проведення поверхневої перевірки правопорушника, поліцейські виявили предмет, ззовні схожий на зброю. Хлопець пояснив, що придбав пістолет у магазині для власної безпеки.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та повідомили батьків учнів.

Львів’янина затримали за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. Йдеться про позбавлення волі на строк від трьох до семи років. // Діло