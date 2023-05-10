Чоловік убив товариша через гучну музику

Чоловік отримав смертельні ножові поранення від знайомого під час застілля у своєму домі. Від отриманих травм киянин помер на місці, а фігуранта затримали оперативники. За такий вчинок йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Миколи Василенка чоловік вдарив ножем свого знайомого. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції, лікарі, а також співробітники карного розшуку для встановлення обставин події.

Прибувши на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. На місці події поліцейськими з’ясовано, що власник квартири разом зі своїми знайомими розпивав вдома алкогольні напої. Під час застілля в одного із гостей виник конфлікт з потерпілим через гучність музики, у результаті чого, порушник декілька разів вдарив господаря оселі ножем у груди. Від отриманих тілесних ушкоджень киянин помер на місці.

Співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Київської області, 1971 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва