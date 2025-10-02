Cудитимуть спільників, які незаконно заволоділи землею на Драгобраті вартістю понад ₴12,5 млн

Для судового розгляду скеровано обвинувальний акт стосовно 46-річного закарпатця, який обвинувачується у організації схеми незаконного привласнення земель рекреаційного призначення у курортній зоні полонини Драгобрат та його 49-річного спільника. Встановлено, що на початку 2023 року 46-річний житель Тячева розробив схему заволодіння двома гектарами землі територіальної громади селища Ясіня. Для реалізації злочинного наміру він підробив державний акт та технічну документацію із землеустрою, дані для якої надав його 49-річний спільник.

Фальсифіковані документи у подальшому стали підставою для внесення недостовірних відомостей у державний реєстр та майбутнього оформлення права власності на користь одного з учасників злочинної схеми. У такий спосіб зловмисники незаконно заволоділи землею, ринкова вартість якої сягає понад 12,5 млн грн. При цьому підтверджено, що Ясінянська селищна рада рішення про виділення цієї землі не ухвалювала.

Дії фігурантів злочину слідчі поліції кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб ( ч. 4 ст. 190), а також підроблення та використання підроблених документів (ч. 3, 4 ст. 358). Фігурантам, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, слідчі ГУНП в Закарпатській області повідомили про підозру та вже сформували обвинувальний акт.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області