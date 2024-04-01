Депутату міськради на Буковині повідомлено про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані спʼяніння

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Сокирянської міської ради у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілої та у залишенні без допомоги особу, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 286-1, ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, 29 березня 2024 року близько 20:00, у місті Сокиряни Дністровського району Чернівецької області місцевий депутат, керуючи транспортним засобом марки «Audi-A6» у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на 43-річну жінку, яка йшла назустріч автомобілю із велосипедом, обладнаним світловідбивальними елементами.

Потерпіла загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень, а водій з місця події втік.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура