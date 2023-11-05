Дівчинку-заручницю в аеропорту Гамбурга звільнили: зловмисник здався поліції

Після багатьох годин перемовин чоловік, який виїхав на злітну смугу в аеропорту Гамбурга і оголосив заручницею свою 4-річну доньку, без опору здався поліції.

Про це повідомляє Spiegel, пише “Європейська правда”.

У поліції повідомили, що операція завершилася: 35-річний чоловік вийшов з авто разом з дочкою і здався без опору.

Дитина фізично не постраждала.

Нагадаємо, операція тривала з вечора суботи. Чоловік в’їхав автомобілем на злітну смугу і оголосив заручницею 4-річну дитину – власну дочку, яку він хотів забрати до Туреччини, а дружина не дала на це згоди.

З того моменту пасажирів з літаків евакуювали, роботу аеропорту зупинено, як і залізничні рейси до нього.

Перемовини правоохоронців зі зловмисником тривали усю ніч та наступної доби, повідомляють, що вони велися турецькою мовою.