Дівчинку-заручницю в аеропорту Гамбурга звільнили: зловмисник здався поліції
Після багатьох годин перемовин чоловік, який виїхав на злітну смугу в аеропорту Гамбурга і оголосив заручницею свою 4-річну доньку, без опору здався поліції.
Про це повідомляє Spiegel, пише “Європейська правда”.
У поліції повідомили, що операція завершилася: 35-річний чоловік вийшов з авто разом з дочкою і здався без опору.
Дитина фізично не постраждала.
Нагадаємо, операція тривала з вечора суботи. Чоловік в’їхав автомобілем на злітну смугу і оголосив заручницею 4-річну дитину – власну дочку, яку він хотів забрати до Туреччини, а дружина не дала на це згоди.
З того моменту пасажирів з літаків евакуювали, роботу аеропорту зупинено, як і залізничні рейси до нього.
Перемовини правоохоронців зі зловмисником тривали усю ніч та наступної доби, повідомляють, що вони велися турецькою мовою.Tweet