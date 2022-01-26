Дії трьох митників з Дніпропетровщини спричинили збитки державі на суму понад ₴70 млн.

Працівники ДБР повідомили про підозру трьом державним інспекторам Дніпровської митниці, через дії яких держава втратила понад 70 млн гривень.

Як встановили оперативники ДБР, приватне підприємство завозило з Алжиру до України партію нафтопродуктів. Проте у документах ділки зазначали, що в залізничних цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

Під час оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі дистиляти як газовий конденсат. Це дало змогу ухилятися від сплати акцизу на мільйони гривень.

Двоє з митників завдали збитків державі на 26 млн гривень кожен, а дії третього посадовця коштували бюджету ще 18 млн гривень. Загалом сума збитків становить понад 70 млн гривень.

Троє митників підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.