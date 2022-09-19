До 10 років ув’язнення засуджено учасника НЗФ «лнр», який у складі російських окупаційних військ воював на Донбасі 

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури учасника незаконного збройного формування «лнр» окупаційної адміністрації рф засуджено до 10 років позбавлення волі.

Під час російського вторгнення в Україну у складі окупаційних військ держави-агресора чоловік воював на Донбасі.

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Прокурори у суді довели, що 22-річний мешканець міста Зимогір’я Слов’яносербського району Луганщини влітку 2020 року вступив до лав однієї з військових частин «народної міліції лнр», створеної окупаційною адміністрацією рф.

Упродовж року під час несення військової «служби» за контрактом він займався транспортуванням військової техніки, виїжджав на лінію бойового зіткнення, заступав у добові наряди, виконував інші накази для посилення обороноздатності так званої «лнр» та збройного опору ЗСУ.

Беручи участь у збройній агресії рф проти України, засуджений вчиняв протиправні дії з метою зміни меж території та державного кордону нашої держави.

У серпні 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон під час бойових дій на Донеччині.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури