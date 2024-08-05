До 10 років ув’язнення засуджено жителя Вінниччини, який вбив знайомого

За публічного обвинувачення прокурора Хмільницької окружної прокуратури жителя Калинівки судом визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України – у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині.

Чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 28.01.2024 36-річний обвинувачений спільно із своїм знайомим розпивали алкогольні напої у занедбаному приміщенні поруч із залізничним вокзалом у Калинівці. Між двома нетверезими чоловіками розпочався словесний конфлікт, під час якого злочинець наніс потерпілому численні удари поліном.

Від отриманих травм він помер на місці події.

Прокурор під час судових слухань довів умисність дій чоловіка та надав докази його винуватості з якими погодився суд.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури