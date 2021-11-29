До 10 років за ґратами засуджено чоловіка, який хотів вбити перехожого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 38-річного, раніше судимого мешканця м. Люботина, за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обурився, що по вулиці йшла компанія молодих людей, які гучно слухали музику біля його домоволодіння.



З одним із молодиків у чоловіка виник конфлікт. Після цього він взяв ніж та, наздогнавши компанію вже на іншій вулиці, напав на потерпілого та наніс йому удар ножем в шию.

Смерть потерпілого не настала завдяки своєчасно наданій медичній допомозі.

Обвинувачений під час розгляду справи судом свою провину не визнав та запевняв, що наміру на вбивство в нього не було та він хотів лише спричинити потерпілому тілесні ушкодження.

Вироком суду Люботинського міського суду Харківської області від 25 листопада 2021 чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України, та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Довідково: На цей час вирок не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури