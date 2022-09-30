Директор столичного підприємства шахрайським шляхом заволодів місцями в паркінгу вартістю ₴25 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику одного із підприємств Києва у підробленні та використанні підроблених документів, службовому підробленні і шахрайстві (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, керівник столичного підприємства підробив документи про нібито належність цьому підприємству 40 паркомісць напівпідземного паркінгу. Хоча ці паркомісця вже були зареєстровані на праві приватної власності за фізичними та юридичними особами.

Нотаріус, не будучи обізнаною в злочинних намірах підозрюваного, на підставі поданих ним підроблених заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підроблених документів щодо придбання майнових прав у одного із забудовників міста Києва, а також копій документів щодо прийому в експлуатацію об’єкта будівництва, здійснила реєстрацію 40 об’єктів нерухомого майна. Відомості було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно загальною вартістю понад 25 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора