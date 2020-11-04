Екс-прокурорку з Кіровоградщини підозрюють у впливі на колегію суддів Кропивницького апеляційного суду

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишній прокурорці одного із відділів прокуратури Кіровоградської області в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, прокурорка висловила пропозицію надати їй неправомірну вигоду в сумі 1 000 доларів США для себе за здійснення впливу на колегію суддів Кропивницького апеляційного суду для залишення ними без задоволення апеляційної скарги поданої на вирок суду першої інстанції у кримінальному провадженні.



В подальшому правоохоронниця одержала частину неправомірної вигоди в сумі 14 000 гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 000 до 5 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ в Кіровоградській області.

ДБР