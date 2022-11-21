Ексдиректора заводу оборонної галузі та його заступника підозрюють у завданні збитків на ₴4,5 млн.

У результаті дій фігурантів, з мобілізаційного резерву держави було вилучено 20 двигунів до броньованих машин піхоти. Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з детективами НАБУ зібрали докази протиправних дій колишніх працівників держпідприємства.

Встановлено, що у 2014 році в порушення вимог законодавства та не маючи відповідного рішення Кабінету Міністрів України, фігуранти здійснили роззброювання та відчуження 20 двигунів УТД-20 з мобілізаційного резерву держави. Вартість одного двигуна складає понад 200 тисяч гривень.

Відповідно до проведеної експертизи, загальна сума завданих збитків складає 4,5 млн грн.

21 листопада обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України