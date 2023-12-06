Ексголову ДФС Романа Насірова залишено під вартою

За ексчиновника можуть внести заставу у розмірі 120 780 000 гривень. Рішення оскарженню не підлягає.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту Романа Насірова і залишила без змін запобіжний захід для ексголови ДФС України.

Як інформує пресслужба ВАКС, “за результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу ВАКС – без змін”.

Таким чином, колишній голова ДФС України залишатиметься під вартою до 7 січня 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 120 780 000 грн.

Це рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Що відомо про затримання Насірова:

У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та його раднику Олегу Бахматюку у справі про одержання 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину йдеться про понад 722 млн грн.

Справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.

За інформацією руху “Чесно”, Роман Насіров: