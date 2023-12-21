Ексголову Верховного суду Князєва залишили під вартою, але знову (вшосте!) зменшили суму застави

Вищий антикорупційний суд залишив ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, проте зменшив розмір застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Адвокати просили для підозрюваного більш м’який запобіжний захід, що буде не пов’язаний із триманням Князєва під вартою.

За словами адвокатів, це пов’язано зі станом здоров’я підозрюваного та його “зразковою поведінкою”.

Проте ВАКС все ж залишив ексголову Верховного суду Князєва під вартою, хоча й зменшив розмір застави із 27 до 20 мільйонів гривень.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня колишнього голову Верховного суду спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Це зробило Князєва найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином.

Наступного дня пленум Верховного суду достроково припинив його повноваження.

Після цього суд обрав запобіжний захід Князєву з можливістю внесення застави. Її розмір зменшували вже кілька разів.