Гендиректора макіївського ливарного заводу судитимуть за фінансування терористичної організації «днр»

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з Макіївки на Донеччині.

Йому інкриміновано фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

Розслідуванням встановлено, що після тимчасової окупації території регіону у 2014 році терористична організація «днр» спільно зі збройними формуваннями рф захопили завод, який спеціалізується на виготовленні ливарної продукції.

Підприємство незаконно перереєстрували у власність окупаційної влади та призначили обвинуваченого керівником.

Гендиректор заводу провадив господарську діяльність з державою-агресором. Він укладав договори постачання ливарної продукції на територію рф. Також під «прикриттям» підставних суб’єктів господарювання було налагоджено торгівлю з українськими підприємствами.

Слідство встановило укладання ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» з підприємствами України 13 контрактів на 50 млн грн. З них протягом 2017-2022 років до бюджету так званої «днр» сплачено майже 15 млн грн податків.

Тобто товариство фактично здійснювало матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «днр».

У 2019 році гендиректор ливарного заводу виїхав на підконтрольну Україні територію, але мав вплив на підприємство.

Правоохоронці затримали чоловіка на початку жовтня 2023 року.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювало ТУ ДБР, розташоване у м. Хмельницькому, оперативний супровід – Управління СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора