У підбурюванні обвинуваченого у вбивстві до дачі хабаря суддям підозрюють столичну адвокатку
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокатці, яка намагалась схилити підзахисного до надання неправомірної вигоди колегії суддів та вчиняла шахрайські дії ( ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, будучи адвокатом у кримінальному провадженні, здійснювала захист обвинуваченого у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в умисному вбивстві.
У вказаному кримінальному провадженні обвинувачений перебуває під вартою.
Під час здійснення адвокатських функцій, підозрювана шляхом обману з метою заволодіння грошовими коштами намагалась схилити клієнта до надання їй 10 тис. дол. США начебто для передачі колегії суддів за заміну запобіжного заходу з тримання під вартою на інший, не пов’язаний з позбавленням волі. Також з цією ж метою вона наполягала на сплаті їй особисто 50 тис. грн. за начебто надання «правової допомоги», а фактично за посередницькі функції при передачі неправомірної вигоди.
Документування вказаних злочинів правоохоронцями проводилось в декілька етапів.
Так, у березні 2023 року в ході зустрічі адвокат отримала першу частину обумовлених грошових коштів.
4 квітня 2023 року після отримання решти коштів у сумі 10 тис. дол. США та 45 тис. гривень адвокатку затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Заходи з викриття правопорушення проводилися прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet