Харківського нотаріуса підозрюють у незаконній реєстрації права власності на комунальне майно

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру приватному нотаріусу за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2020 року приватний нотаріус без наявності відповідних правовстановлюючих документів зареєстрував за громадянином право власності на нежитлові приміщення підвалу по вул. Чернишевській, які належать територіальній громаді міста Харкова.

Площа вказаних приміщень складає майже 270 кв.м, вартість – близько 2 млн гривень.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури