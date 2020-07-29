Кіберполіцейські викрили організаторів онлайн-обмінника заборонених електронних валют

Двоє жителів Хмельницького створили незаконний онлайн-обмінник. На сайті вони здійснювали обмін криптовалюти та низки електронних валют, заборонених в Україні. За це фігурантам загрожує до шести років ув’язнення.

Співробітники кіберполіції Хмельницької області спільно із слідчим управлінням, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили осіб, які організували вебресурс для незаконних фінансових операцій. Правопорушниками виявилися двоє громадян віком 35 та 45 років.

Фігуранти створили вебресурс, що надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту та електронні валюти, в тому числі ті, обіг яких в Україні заборонено.

Кіберполіція встановила ряд банківських та рахунків електронних платіжних систем, через які проводилися незаконні операції.

Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та за ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України