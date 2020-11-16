Кіберполіція назвала найпоширеніші види інтернет-шахрайства

Загалом із початку цього року кіберполіція зареєструвала понад 32 тисячі звернень громадян.

Про це повідомляє Кіберполіція.

Повідомлення про шахрайські дії в Інтернеті становлять 80 % від усіх звернень громадян.

Найбільш розповсюдженими видами шахрайства у віртуальному просторі є продаж неіснуючих товарів, а також фішингові онлайн-магазини.

Найчастіше злодії ошукують громадян, продаючи неіснуючі товари на майданчиках оголошень або у соцмережах. Як правило, у таких випадках головна умова купівлі – повна переплата за товар.

Ще одна поширена схема шахраїв – створення фішингових ресурсів, які ззовні схожі на популярні Інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупець не лише залишається без бажаного товару, а й «передає» дані банківської картки аферисту.

Для безпечного онлайн-шопінгу кіберполіція радить:

використовуйте лише перевірені ресурси та переконатися у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ у назві сайту на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

не передавайте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV -код, та пін-код), адже працівники банку ніколи не запитують таку інформацію;

зверніть увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок «замочок».

Рекомендують завжди використовувати післяплату, щоб унеможливити шанси шахраїв заволодіти вашими коштами.

Крім цього, на сайті кіберполіції у розділі «Стоп фрауд» можна перевірити номер телефону, банківську картку та посилання на сумнівний сайт – можливо, шахраї вже є в базі кіберполіції. // finance.ua