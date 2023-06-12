Кіберполіція та ПриватБанк забезпечили відшкодування понад ₴3 млн. збитків родинам військових, яких ошукав зловмисник

Фігурант здійснював перевипуск SIM-карт військових, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні, та надалі отримував доступ до онлайн-банкінгу, а відтак привласнював гроші захисників.

Шахрайську діяльність 32-річного мешканця Дніпра викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва у квітні цього року.

Чоловік перевипускав SIM-картки й у такий спосіб отримував доступ до фінансових номерів телефонів військовослужбовців, які перебувають у полоні, загинули чи зникли безвісти. Далі зловмисник заходив до акаунтів онлайн-банкінгу і пересилав гроші на підконтрольні рахунки.

Встановлено, що зловмисник “вивів” гроші із рахунків 19 військовослужбовців. Загальна сума збитків склала понад 3 мільйони гривень.

Кіберполіцейські в ході співпраці з працівниками ПриватБанку забезпечили відшкодування збитків на рахунки потерпілих у повному обсязі. Гроші вдалося повернути зокрема в результаті оперативного блокування рахунків підозрюваного.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Печерської окружної прокуратури Києва.

Викриттю протиправної діяльності фігуранта також сприяли представники служб безпеки ПриватБанку і Sportbank.

Кіберполіція рекомендує громадянам скасувати функцію віддаленої заміни SIM-карти, звернувшись до оператора стільникового зв’язку.

Департамент кіберполіції Національної поліції України