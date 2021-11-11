Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке ошукало 1000 осіб на продажі неіснуючих товарів у соцмережі

У соцмережі фігуранти створювали фейкові Інтернет-магазини. Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей – зникали. Сума збитків сягає понад 3 мільйони гривень.

Інтернет-шахрайство викрила кіберполіція Дніпропетровщини спільно з відділенням поліції №8 Дніпровського районного управління та слідчими обласного главку.

Кіберполіція встановила, що до злочинних дій причетні троє жителів області, віком 22-24 роки. Фігуранти у соціальній мережі створювали фейкові Інтернет-магазини. Для продажу пропонували жіночий одяг, взуття та аксесуари, яких в наявності не мали. У клієнтів вимагали передплату, однак, отримавши гроші, – зникали.

Таким чином злочинна група ошукала близько тисячі осіб. Сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 3 мільйони гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання підозрюваних. За результатами вилучили ноутбуки, планшети, мобільні телефони, сім-карти, флеш носії, банківські картки, «чорнові» записи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровської обласна прокуратура та Слобожанська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України