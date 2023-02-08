Київські поліцейські та соцпрацівники вилучать 3-місячну дівчинку з родини, батько якої погрожував викинути її з балкону

На місці події продовжують працювати ювенальні інспектори, медики та працівники служби у справах дітей та сім’ї. Дитину оглянули лікарі, її стан задовільний.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло декілька повідомлень від місцевих мешканців про те, що на вулиці Якуба Колоса на балконі багатоповерхівки чоловік тримає на руках немовля та погрожує його викинути.

На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, медики, ювенальні поліцейські, працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству.

По прибуттю правоохоронці спільно з громадянами забрали немовля від чоловіка та передали медикам. Ювенальні поліцейські спільно з представниками служби у справах дітей та сім’ї прийняли рішення про вилучення дитини з родини. Наразі дівчинка знаходиться під наглядом лікарів.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Правоохоронці проводять необхідні першочергові слідчі дії, аби з’ясувати усі обставини інциденту. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Києва