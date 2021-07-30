Лікаря виправної колонії на Вінниччині підозрюють в отриманні хабаря від засудженого

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовій особі одного із закладів охорони здоров’я філії Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України у Вінницькій області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Під час досудового розслідування встановлено, що лікар медичного закладу виправної колонії одержав неправомірну вигоду в розмірі 3500 гривень від засудженого за надання йому дозволу отримувати і вживати лікарські засоби для проходження встановленого курсу лікування.

Посадовця було викрито спільно зі слідчими відділу Вінницького районного управління поліції та оперативними працівниками Служби безпеки України у Вінницькій області.

У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, зокрема, проведені обшуки на території установи виконання покарань, допитуються свідки, вживаються інші заходи для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури