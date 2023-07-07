Майже ₴2 млн. «заробив» спритний заступник директора Київавтодора, просто зменшивши розмір стовпчиків від допустимого ДСТУ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомлено про підозру ексдиректору комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів Печерського району м. Києва», який на даний час працює заступником директора КП «Київавтодор», за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання, а саме обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

Однак, технічні та якісні характеристики вказаного обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їх висоти.

Таким чином, внаслідок службової недбалості з боку ексдиректора КП територіальній громаді завдано збитків на суму майже 2 млн гривень.

Так, лише у Печерському районі столиці було закуплено та встановлено понад 2 тис обмежувальних стовпчиків, які по висоті не відповідають вимогам ДСТУ. Їх висота мала бути 0,75 м – 1,10 м, а закупили півметрові.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУНП в місті Києві, за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НПУ.

Пресслужба Київської міської прокуратури