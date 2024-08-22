Майже ₴200 000 «відкату» за ремонт дороги: викрито депутата Кропивницької райради та голову ОТГ

Посадовці за 10% «відкату» від суми договору пообіцяли місцевому підприємцю перемогу у тендері. Їх затримали під час одержання першої частини неправомірної вигоди – 90 000 гривень.

Викрили корупційну схему проведення робіт за бюджетні кошти оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції, слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області спільно з працівниками СБУ в Кіровоградській області та Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними слідства, чинний депутат Кропивницької районної ради-місцевий адвокат та голова районної ОТГ за перемогу у тендерах на проведення робіт за державні кошти вимагали від підприємців «відкати».

10 % повинен був віддати місцевий підприємець за асфальтування дороги на території ОТГ. Вартість угоди – майже 2 млн. грн.

Правоохоронці викрили посадовців під час отримання ними першої частини неправомірної вигоди – 90 000 гривень. Вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України