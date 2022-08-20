Мера Костянтинівки та комунальника підозрюють у привласненні оборонних грошей

Меру м. Костянтинівка та керівнику місцевого комунального підприємства на Донеччині повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

Мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тис грн. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора