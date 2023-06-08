Мешканець Львівщини видурював у громадян гроші під приводом працевлаштування за кордоном

Незаконну діяльність зловмисника, 31-річного мешканця одного з сіл Львівського району, припинили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з оперативниками кримінальної поліції та слідчими відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, підозрюваний створив фіктивний акаунт в одній з соціальних мереж, де розмістив оголошення про працевлаштування громадян за кордоном. При цьому наміру виконувати свої зобов’язання він не мав, а справжньою його метою було – заволодіння грошовими коштами довірливих «клієнтів».

У березні за оголошенням звернулась 43-річна жителька міста Чернівці, яку зловмисник пообіцяв влаштувати на роботу в одну з клінінгових компаній у Республіці Польща. Під час «оформлення документів» жінка переказала на електронний рахунок зловмисника грошові кошти у сумі більше ніж 13,5 тисяч гривень як оплату за нібито бронювання вакансії, страхування для подальшого працевлаштування та оплати половини вартості квитка до місця роботи.

Ці кошти чоловік привласнив, не виконавши при цьому своїх обіцянок. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили у нього банківські картки, засоби зв’язку, чорнові записи та інші речові докази.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, потерпілих внаслідок протиправної діяльності підозрюваного.

Відділ комунікації поліції Львівської області