мешканка івано-франківська допомогла правоохоронцям затримати серійного грабіжника

Дівчина, заставши в помешканні невідому особу, не розгубилась, а одразу викликала поліцію. Оперативники затримали фігуранта за лічені хвилини. Слідчі оголосили йому про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.

Днями на лінію «102» звернулась 22 – річна мешканка Івано-Франківська та повідомила, що у квартиру її родички проникла невідома особа. Зловмисник, побачивши дівчину у дверях, штовхнув її, вибіг з квартири та почав втікати. Однак заявниця не розгубилася, а одразу викликала поліцію та побігла за чоловіком. Утім його так і не наздогнала.

За декілька хвилин на місце події прибули співробітники карного розшуку та слідчо-оперативна група Івано-Франківського РУП. Дівчина детально описала фігуранта, а відтак правоохоронці його оперативно затримали неподалік місця злочину.

Поліцейські встановили, що 45-річний чоловік, мешканець Івано-Франківська, проник у квартиру, шляхом підбору ключа, а з помешкання виніс ювелірні вироби. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили численні речові докази, які вказують на його причетність до інших квартирних крадіжок. Фігурант неодноразово судимий за майнові злочини.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Начальник ГУНП в Івано-Франківській області, полковник поліції Сергій Безпалько відзначив сміливу іванофранківчанку, їй вручив спеціальну подяку та цінний подарунок.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини