Мужчину, который выбросил мать с 9-го этажа, отправили лечиться

В Донецкой области суд отправил на принудительное лечение жителя Мирнограда, выбросившего мать с девятого этажа

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Покровской окружной прокуратуры по применению принудительных мер медицинского характера к 39-летнему мужчине, убившему родную мать, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на «Типичный Мирноград».

Речь идет о случае, который произошел 13 декабря 2020 года. Тогда у дома №15 в микрорайоне «Восточный» в Мирнограде был обнаружен труп женщины 1959 года рождения — жительницы этого дома.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина находился дома вместе с матерью и начал обвинять ее в смерти отца. На почве возникшего конфликта, применяя физическую силу, он нанес женщине многочисленные удары в разные части тела. После этого открыл окно и вытолкнул мать с девятого этажа. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период совершения инкриминируемого преступления мужчина страдал хроническим заболеванием — шизофренией. То есть он не осознавал свои действия и не мог ими управлять.

Учитывая указанное, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной госпитализации мужчины в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.