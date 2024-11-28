На Дніпропетровщині перекрито канал постачання наркотиків у виправну колонію

Правоохоронці викрили всіх учасників злочинного угруповання, серед яких був «смотрящий» однієї з виправних колоній Кривого Рогу, шестеро засуджених та троє осіб з волі.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що організував наркобізнес 24-річний ув’язнений – так званий «смотрящий». Чоловік, засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, налагодив постачання та продаж в’язням марихуани. Щоб забезпечити повний цикл постачання нарковмісних речовин, ув’язнені залучили до злочинів своїх родичів з волі, які закуповували оптові партії канабісу, користуючись поштовими послугами. Далі вони перекидали наркотики на територію колонії через паркан. Інші учасники наркотрафіку серед ув’язнених отримували їх та збували «товар» серед засуджених.

26 листопада оперативники кримінальної поліції та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, за участі кінологів та спецпризначенців, у співпраці зі співробітниками виправної колонії провели низку обшуків у кімнатах ув’язнених та за місцем мешкання їх спільників. У ході обшуків вилучено згортки та пакунки з наркотичною речовиною, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.

Організатору незаконного наркотрафіку до колонії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області