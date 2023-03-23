На Дніпропетровщині викрито групу шахраїв, які продавали неіснуючі дрова

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом мешканцям Дніпропетровщини за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік, відбуваючи покарання у Синельниківській виправній колонії, організував схему з продажу неіснуючих товарів. До її реалізації залучив співмешканку та матір.

Підозрювані розміщували в соцмережах та Інтернет-сайтах неправдиві оголошення про продаж дров. У телефонних розмовах вони вводили покупців в оману, отримавши від них повну передплату на банківські картки, зникали зі зв’язку.

Таким чином, шахраї ошукали 11 громадян та заволоділи їхніми коштами на суму майже 100 тис гривень.

У ході проведення обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи, наркотики.

Наразі вирішується питання щодо обрання всім учасникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Вживаються заходи для встановлення потерпілих від шахрайських дій по інших областях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітниками відділу кримінальної поліції Синельниківського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури