На Донеччині викрито масштабну схему розкрадання пального в одній з військових частин

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру трьом офіцерам однієї з військових частин Донецької області, які розкрадали пальне.

Командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону вказували у документах завищені показники використання військовою частиною пального та мастильних матеріалів.

Отримані таким чином «надлишки» продавали, а гроші ділили між собою.

Працівники Бюро задокументували розкрадання пального з вересня 2024-го по січень цього року. Щомісяця фігуранти реалізовували щонайменше 10 тонн палива та мастильних матеріалів. Повний обсяг викраденого пального та завданих збитків встановить слідство.

Наразі правоохоронці провели 9 обшуків за місцем помешкання та у службових приміщеннях військових. Вилучено гроші, 8 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.

Організатору – командиру батальйону матеріального забезпечення та двом учасникам схеми повідомлено про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави: організатору оборудки визначена застава у сумі 908 тис. 400 гривень, одному з посібників – 605 тис. 600 гривень, іншому – 423 тис. 920 гривень.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань